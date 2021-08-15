Enkazda çalışmalar sona geldi: Kayıp 19 kişi dere yatağında aranıyor / 15.08.21

Sabah

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sona yaklaştı.19 kişinin aramaları enkazın yanında bulunan dere yatağında devam ediyor. Deniz yüzeyine çıkan cansız bedenler İnebolu’da bulunan morga getirildi. Yetkililer, kimliği belirlenmeyen kişileri teşhis için aile yakınları davet edildi. Ayrıca İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, selde yıkılan binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verdi.