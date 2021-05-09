Enkazdan çıkan anneler günü mesajı: Beni bırakma anne! / 09.05.21

Aylar önce Türkiyeyi kahreden İzmir depremi ve birçok cana mezar olan Emrah Apartmanı enkazından çarpıcı bir son dakika haberi geldi. .İzmir polisi depremde yıkılan Emrah Apartmanının enkazından çıkan eşyalarını alması için Yağmur Gürmanı aradı. 2.5 yaşındaki oğlu Barlas ve annesini depremde kaybeden genç kadın eşyalar arasında 10 yıl önce Anneler Gününde yazdığı duygu dolu mektubu bulunca gözyaşlarına boğuldu. İşte Emrah apartmanının halen yürekleri yakan hikayelerinden dikkat çeken Anneler günü mektubu ve hikayenin son dakika detayları...