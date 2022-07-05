Erdal Acar soruşturmasında flaş gelişme! İkinci defa uzatma kararı alındı: Ünlü isimler ifadeye çağırıldı / 05.07.22

Son dakika... İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda İş Adamı Erdal Acar ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Dört günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından gözaltı süreleri için uzatma kararı alınan ve sekiz günlük gözaltı süreleri bu sabah dolan şüpheliler yeniden adliyeye sevk edildi ve gözaltı süreleri için ikinci defa uzatma kararı alındı. İddialara göre soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimler de bilgilerine başvurulmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. O isimlerin arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Erkan Petekkaya, Necati Şaşmaz ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu iddia edildi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Elif Karlının eşi, A.C. Karlı da gözaltına alındı.