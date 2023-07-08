Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından kendisine rekor oy vererek destek olan Bayburt ve Gümüşhane’ye teşekkür ziyaretine geliyor. Erdoğan, ilk olarak Bayburt’a, daha sonra Gümüşhane’ye geçerek vatandaşa hitap edecek. Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, “Altının kıymetini sarraf bilir. Bayburt halkı da kendisini milletine adayan Erdoğan’ın kıymetini biliyor. Çok gururluyuz” dedi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de büyük bir heyecanla Erdoğan’ın ziyaretini beklediklerini söyledi.