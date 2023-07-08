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Erdoğan bugün Bayburt ve Gümüşhane’de! “Çok heyecanlı ve gururluyuz” / 08.07.23

Erdoğan bugün Bayburt ve Gümüşhane’de! “Çok heyecanlı ve gururluyuz” / 08.07.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

Erdoğan bugün Bayburt ve Gümüşhane’de! “Çok heyecanlı ve gururluyuz” / 08.07.23

Sabah 02:45
02

Değişim taleplerine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine mektup: 'Güçlü mücadele' çağrısı / 08.07.23

Sabah 01:51
03

Rozeti taktı, İP'i bombardımana tuttu: İllegal kişiler, maddiyata dayalı listeler! / 08.07.23

Sabah 02:57
04

Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama / 07.07.23

Sabah 00:46
05

KKM dönüşüm uygulaması 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı / 07.07.23

Sabah 00:34
06

Seyahatsever projesinin detayları belli oldu / 07.07.23

Sabah 01:17
07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlğı 20. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri'nde imzalar atıldı / 07.07.23

Sabah 00:58
08

Destek ödemeleri bugün yapılacak / 07.07.23

Sabah 00:15
09

Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe / 07.07.23

Sabah 19:00
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