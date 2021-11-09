Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun / 09.11.21

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere ve bugün TBMM’deki Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında olayı provokasyon olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir tepki de Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den geldi. Bülbül, “Öncelikle bir şehit annesi olarak şehit evladını toprağa koyan bir anne olarak ona yazıklar olsun diyorum. Onun da evladı şehit edilebilirdi. O bir şehit yakını olsaydı ve biri ona o küfrü söylese onun tepkisi ne olacaktı? O tepkiyi nasıl kaldıracaktı. Eren’in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum.” dedi. Bülbül, Türkkanın şehit yakınına ettiği küfür için Provokasyon açıklaması yapan Akşenere de tepki gösterdi ve Ona da yazıklar olsun ifadesini kullandı.