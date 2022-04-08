Eren'in annesi Ayşe Bülbül SABAH'a konuştu: "Yazıklar olsun size" / 08.04.22

Mersinde Akdeniz Belediye Meclisinde, şehit Eren Bülbülün bir parka adının verilmesini içeren önergenin CHP, HDP ve Emek Partisi oylarıyla reddedilmesine tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Eren Bülbül ile ilgili attığı tweetler ortaya çıktı.Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu 15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız, Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedike rahmet diliyorum diye tweet atarken, CHPli Meclis üyeleri ise Erenin ismini parka vermeye karşı çıkıyor. Bu nasıl iş diyerek tepki gösterdi. Trabzonda yaşayan Eren Bülbül ün annesi Ayşe Bülbül de oğlunun isminin parka verilmesine karşı çıkan HDP ve CHPlilere tepki gösterdi.