Sözde gazeteci Erk Acarer, Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırı için skandal bir paylaşım yaptı. Paylaşımında saldırıdan hükümeti sorumlu tutan Acarer, “Bugün ‘sandık gelecek ve seçim kazanılacak’ düşüncesinin pek de geçerli olmadığını kanıtlayan bir gün oldu ne yazık ki!” ifadelerini kullandı. Erk Acarer’in paylaşımına ise Millet İttifakı’nın ortağı İYİ Parti’den destek gecikmedi. İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Acarer’in paylaşımına “Seçim sandığı önüne geldiğinde, milletimiz bu zulme son verecek. Güvenin bize..!” yorumunda bulunarak skandala sahip çıktı.