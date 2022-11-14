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7/24 Dinle Sabah Erk Acarer’den Taksim’deki patlamaya ilişkin skandal paylaşım! İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan destek gecikmedi / 14.11.22
Erk Acarer’den Taksim’deki patlamaya ilişkin skandal paylaşım! İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan destek gecikmedi / 14.11.22

Erk Acarer’den Taksim’deki patlamaya ilişkin skandal paylaşım! İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan destek gecikmedi / 14.11.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Erk Acarer’den Taksim’deki patlamaya ilişkin skandal paylaşım! İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan destek gecikmedi / 14.11.22

Sabah 01:22
02

Beşiktaş revire döndü! Sakatlar için resmi açıklama... / 08.11.22

Sabah 02:55
03

Beyoğlu'ndaki hain saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği belli oldu / 14.11.22

Sabah 01:05
04

İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı / 14.11.22

Sabah 00:37
05

Taksim'i kana bulayan teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı! İşte baskın anı... / 14.11.22

Sabah 00:24
06

Beyoğlu’ndaki patlama futbolu da vurdu! Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi / 14.11.22

Sabah 01:40
07

Altın fiyatları yükseliş trendine mi girdi? /13.11.2022

Sabah 01:52
08

İstanbul'un beklediği haber geldi! Bitiyor: İşte İstanbul Havalimanı metro durakları / 13.11.22

Sabah 02:32
09

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi maçın ardından G.Saray'a övgüler! "Okan Buruk'un altını oymaya çalışanlar..." / 13.11.22

Sabah 03:12
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