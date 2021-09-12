Erman Toroğlu'ndan Uilenberg'e sert sözler! 'Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...' / 12.09.21

Sabah

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti! Yeni transferler Batshuayi ve Miralem Pjanic Dolmabahçe'deki maça damga vurdu! Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda Batshuayi'ye övgüler yağdırarak '30 gol atabilir' yorumunda bulundu. Erman Toroğlu ise hakem Arda Kardeşler'in önündeki penaltıyı görmediğini ifade etti.