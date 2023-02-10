Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, 1992 Erzincan depreminde enkaz altında kalan ve 187 saat yani 8 gün sonra sağ çıkarılan sembol isim Nurcan Arslan SABAH’a konuştu. İzmir’de yaşayan 53 yaşındaki emekli hemşire Nurcan Arslan, depremzedelerin umutsuzluğa kapılmamasını belirterek, “Her zaman umut vardır. 187 saat sonra enkaz altından kurtarıldım. Beni hatırlayıp umutlu olsunlar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Allah enkaz altında olanlara dayanma gücü versin. İnşallah en kısa sürede çıkartılırlar. Dualarımız onlarla” dedi.