Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan evler var... / 19.11.21

Son dakika haberi: Erzurumda 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından Ahabere bağlanan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilk gelen bilgilere göre tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi. Erzurum Valisi Okay Memiş de şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmediğini belirtti. Öte yandan Erzurumda yaşanan depremin ardından Hınıs ilçesinde heyelan meydana geldi. Bölgeden ilk görüntüler geldi. AFADdan yapılan son dakika açıklamasında ise SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü’nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. ifadelerine yer verildi.