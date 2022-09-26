Hakim, Hornet isimli uygulama üzerinden dosyasına baktığı şüpheli ile müstehcen görüşme yaptı. Daha sonra kendisine şantaj yapıldığını belirten hakimin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Olay Hakimler ve Savcılar Kurulu’na HSK bildirildi. Hakimin dosyasına baktığı şüpheli ile görüşmeler yaptığı, müstehcen fotoğraflar gönderdiği tespit edildi. Hakimin göreve devam etmesine, sadece görev yerinin değiştirilmesine karar verildi. Bir süre sonra aynı hakim hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle yeniden inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonunda hakimin göreve devamına karar verilmesi dikkat çekti.