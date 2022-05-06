Eşi benzeri görülmemiş dava! Rus sevgilisi evlilik teklifini reddedince... / 06.05.22

Sevdiği kadına evlenme teklifi eden 32 yaşındaki Onur A. Rus vatandaşı İrina A.ya evlenme teklifinde bulundu. Aldığı tektaş yüzüğün kutusu kapalıyken önce evet diyen İrina A., kutu açıldığında ise yüzüğü küçük bulması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Talihsiz genç soluğu intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçen Onur A., yüzüğü küçük bulduğu için kendisiyle dalga geçen sevgilisi İrina A.nın onurunu ve gururunu kırdığını söyleyerek, Beni psikolojik buhrana itti diyerek şikayetçi oldu.