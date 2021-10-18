‘Eşim yetersiz’ sözü hakkında karar! Ağır kusurlu bulundu... / 18.10.21

Sabah

İstanbul'da yabancı uyruklu kadın R.N., Türk kocasının kendisini Türk gelenek ve adetlerini bilmemesi nedeniyle aşağıladığını ve şiddet uyguladığını belirterek boşanma davası açtı. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ödemesi hükmedilen koca, karısının başkalarına kendisinin cinsel hayatta yetersiz olduğunu anlattığı kusurunun mahkemece görülmediğini belirterek kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozarak kadının eşinin cinsel yönden yetersiz olduğunu başkalarına anlatması nedeniyle ağır kusurlu olduğunu, tazminat ödemesi gerektiğini belirterek ilk mahkemenin verdiği kararı bozdu.