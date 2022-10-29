Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eski Başbakanlarından Tansu Çiller, tarihi günde TOGG ile ilgili düşüncelerini sabah.com.tr ile paylaştı. Çiller, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ni gerçekleştirdiği dönemin Başbakanı olarak, o süreçte, otomotiv alanındaki bazı çevrelerin bu sürece yıkıcı muhalefetini, engelleme girişimlerini birebir yaşamış bir kişi olarak TOGG’un benim için önemi büyük. dedi. Çiller, Türkiyenin kendi otomobilini üretebilen 23üncü ülke olacağını vurgulayarak, girişimciler ve hükümete riske rağmen yılmadan bu vizyonu ortaya koydukları için teşekkür etti.