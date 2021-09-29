Eski eşine dehşeti yaşattı! 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' / 29.09.21

Sabah

Kayseri'de, yaşanan bıçaklı saldırının detayları tam anlamıyla kan dondurdu! 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava dosyasında tanık olarak ifadesi yer alan N.K. isimli kadının, “Ramazan, eski eşine ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim” dediği ortaya çıktı.