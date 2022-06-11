Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun’un rütbesi söküldü / 11.06.22

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğluna, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla almış olduğu 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu’na sahip çıktı. Uzun, yargıtayın kararını görmezden gelirken üstüne birde Kaftancıoğlu’nu Halide Edip Adıvar’a benzeterek kadınlar adına mücadele dolayı teşekkür ettmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma kapsamında Sabri Uzun rütbelerinin sökülmesine karar verdi.