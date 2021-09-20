Eski radyocudan milyonluk vurgun! Vatandaşı dolandırıp lüks hayat sürmüş / 20.09.21

Sabah

İnternet üzerinden sahte ilan verip, ağlarına düşürdükleri kişilere; piyasanın çok altında elektronik cihaz satma vaadiyle yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan Habibe ve Atilla Cingiz’in dolandırıcılıktan gelen paralarla lüks otellerde tatil yapıp, denizde jetski, karada da yine lüks otomobillerle gezdikleri ortaya çıktı. Eski bir radyocu olan Atilla Cingiz’in, sesini değiştirip telefonda kimi zaman ‘doktor hanım’, kimi zaman da ‘kurye Mustafa’ rolüne büründüğü öğrenildi.