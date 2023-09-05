Bir dönem duygusal birliktelik yaşayan ancak daha sonra yollarına arkadaş olarak devam eden şarkıcı Eva Benir ile yapımcı Ogan Şenyolcu dost kalmayı da başaramadı. Azazil: Düğüm, Alkarısı Cin-net, Üç Harfliler 2: Hablis filmlerinin yapımcısı Ogan Şenyolcu, Benir tarafından hırsızlıkla suçlandı. İddiaya göre Benirin evde olmadığı bir gün kamera ve telefonunu çalan ve Bana hediye etti savunması yapan Şenyolcunun tutuklanması talep edildi. Adli kontrolle serbest kalan Şenyolcunun 10 yıla kadar hapsi istendi. Duruşmaya da katılmayan yapımcı için zorla getirme kararı verildi.