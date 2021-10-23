Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'dan Cumhuriyet'in skandal manşetine yalanlama / 23.10.21

Sabah

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun; Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetinde yer alan “Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi” şeklindeki ifadelerin şahsına ait olmadığını söyledi. A Haber'e bağlanan Altun, "Ben burdan bütün kripto FETÖ’cülere hodri meydan diyorum. Benim yerim yurdum bellidir. Benim evim Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ben bunlarla daha önce de mücadele ettiğim için beni hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Altun'un o açıklamaları: