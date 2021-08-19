Estetik cerrah hakkında izinsiz görüntü şikâyeti / 19.08.21

Sabah

Fazla kilolarını verdikten sonra sarkan derilerinden kurtulmak için ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur'a başvuran akademisyen Doktor Aslıhan Utku, vücuduna takılan büyük silikonlar nedeniyle zor günler geçirdi. Genç akademisyen yaşadıklarının yanı sıra bir de ameliyat sırasında çekilen görüntülerin izinsiz bir şekilde yurt içi ve yurt dışında televizyon kanalında yayınlandığını gördü. Utku, doktor Cihantimur'dan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.