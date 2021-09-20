Ev kiraları neden artıyor? Uzman isim kira artış nedenlerini anlattı ve ekledi: Avrupa modeli bu döngüyü kırabilir / 20.09.21

Sabah

Eylül ayı başında elde edilen son dakika verilerine göre Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda ortalama yüzde 55 arttı. Bölge ve il bazında farklılıklar görülse de kira artışından etkilenmeyen yerleşim birimi yok. Ev kiralarındaki en hızlı artış yüzde 161 ile Nevşehir'de görülürken megakent İstanbul'da ortalama kira artışı yüzde 80'leri buldu. Alanında uzman gayrimenkul danışmanları kira artışının altındaki nedenleri Sabah.com.tr’ye anlattı.