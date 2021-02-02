Evde kepçe kulak nasıl düzeltilir?

Op. Dr. Hakan Teymur evde kepçe kulak tedavisi hakkında açıklamalar yapıyor: ‘Kulağın kafaya yapıştığı bölgede alışık olduğumuzdan daha fazla bir çıkıntı yapmasına kepçe kulak diyoruz. Kulağın her türlü doğumsal veya kazanılmış bozuklukları çeşitli şekillerde düzeltilebilir. Kepçe kulak bozukluğu da bu bozukluklara dahil. Kepçe kulak ameliyatı konusunda pek çok reklam kokan yanlış bilgi duymak mümkün. Özellikle kepçe kulak ameliyatsız tedavi edilebilir mi konusunda çok farklı haberler bulunuyor. Bu sebeple kepçe kulak ameliyatı olmayı düşünenlerin konuyu iyi araştırıp güvendikleri yerlerde ameliyat olmaları önemli’.