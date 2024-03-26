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F-16 paketinde sürpriz: “Öncelik yeni uçak alımı değil modernizasyonda” / 26.03.24

F-16 paketinde sürpriz: “Öncelik yeni uçak alımı değil modernizasyonda” / 26.03.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

F-16 paketinde sürpriz: “Öncelik yeni uçak alımı değil modernizasyonda” / 26.03.24

Sabah 01:01
02

Bolu ulaşımında büyük dönüşüm / 26.03.24

Sabah 00:43
03

Çerkezköy’de trafik çilesine neşter / 26.03.24

Sabah 01:02
04

Devlet hem anadır, hem de babadır / 26.03.24

Sabah 01:51
05

Muhalefet mi kartel mi belli değil / 26.03.24

Sabah 07:17
06

Kirli para trafiğinin kilit ismi Karabat / 26.03.24

Sabah 02:48
07

Belediyelerin paralarıyla parti içi tasfiyeleri yaptılar / 26.03.24

Sabah 02:42
08

Türkiye’nin yardım eli dört bir yanda / 26.03.24

Sabah 00:42
09

1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanacak / 26.03.24

Sabah 04:48
10

Metrobüs hattı çile yolu oldu / 26.03.24

Sabah 01:06
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