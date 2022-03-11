Facebook’tan 'ölüm mesajları'na onay! Rusya kararı büyük tepki çekti / 11.03.22

Rusya Ukrayna savaşında 16’ncı gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Belarus’ta yapılan müzakerelerin ardından dün Türkiye’de gerçekleştirilen ilk üst düzey diplomatik temastan da şimdilik bir barış sonucu çıkmazken, sıcak çatışmalara ek olarak Rusya’ya yönelik yaptırım girişimleri de devam ediyor. Batılı ülkelerden Rusya’ya uygulanan yaptırımların yanı sıra sosyal medya şirketleri de, Rusya’ya yönelik yayın kararlarına bir yenisini ekledi. Meta grubu, Rusya’ya ve Rus yanlısı ayrılıkçılara yönelik nefret dilinin serbest olduğunu duyurdu.