Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı / 20.11.21

Muhalefetin başını çektiği ve yerli kriz tellallarının destek verdiği spekülasyon bu kez duvara tosladı. İYİ Partili Durmuş Yılmazın Resmi Gazete üzerinden yaptığı algı operasyonuna Türkiyedeki her kesimden tepki geldi. Yalanı ortaya çıkan Durmuş Yılmaza destek verenlerden biri de CHPli Faik Öztraktı! Öztrak ve Yılmaz ikilisinin yeni oyunu ise akıllara geçmişteki benzer skandallarını getirdi. Skandallardan en akılda kalanı ise Faik Öztrak ve Durmuş Yılmazın IMF yetkilileri ile yaptıkları gizli görüşme oldu. Ankara Hiltonda yapılan görüşmenin ardından CHPli ve İYİ Partili yetkililer görüşmeye ilişkin skandal savunmalarda bulunmuştu... İşte CHPli Faik Öztrak ve Durmuş Yılmazın kirli geçmişleri...