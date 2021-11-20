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7/24 Dinle Sabah Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı / 20.11.21
Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı / 20.11.21

Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı / 20.11.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı / 20.11.21

Sabah 05:18
02

A Milli Takım'a Galatasaray damgası / 15.11.21

Sabah 01:23
03

Beşiktaş'ta futbolcular teknik ekipten özür diledi! / 14.11.21

Sabah 01:13
04

Güney Afrika-Gana maçında bahis bağlantılı şike iddiası / 19.11.21

Sabah 00:34
05

Galatasaray taraftarından derbide büyük sürpriz / 20.11.21

Sabah 01:11
06

Kartal'ın yeni hedefi David Martinez! / 18.11.21

Sabah 01:03
07

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a çifte müjde / 17.11.21

Sabah 01:32
08

Michy Batshuayi: Bomba gibi geliyorum / 16.11.21

Sabah 01:02
09

Trabzonspor'da planlar değişti! Transferde Edgar Ie ve Djaniny detayı / 10.11.21

Sabah 01:05
10

Galatasaray'da Ryan Babel'e sürpriz talip / 12.11.21

Sabah 00:28

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