Son dakika haberi... Fal bakma uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Falcı Taşdelen’in Taşdelen hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. MASAK raporuna yer verilen iddianamede, falcılık faaliyetlerinde bulunduğu bilişim sistemi şirketi Arteria Teknoloji AŞye gelen paraların suç geliri olduğu belirtilerek, paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği de ifade edildi.