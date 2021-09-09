Falaka skandalında Falakacı kargocudan şoke eden görüntü ve mesajlar / 09.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Kayseri'de para karşılığı mesajlaşarak anlaştığı kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T. hakkında şikayette bulunan N.K. adlı kadın, olayla ilgili ilk kez konuştu. Skandala ilişkin çarpıcı görüntü ve mesajlaşmaların da ortaya çıktığı bu yeni aşamada görenleri şoke eden yeni veriler paylaşıldı. İşte falakacı kargocu skandalından son dakika gelişmeleri