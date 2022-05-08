Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı / 08.05.22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uzun namlulu silahlarla öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Soruşturma birimlerinin yüzlerce ifade ve delilleri incelemesi sonucunda 13 kişilik ‘Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü’nün şeması ortaya çıkarıldı. Örgütün liderliğini ağabey Mehmet Faysal Söylemez yaparken bir altında, cinayeti işleyen iki tetikçiden biri olan Mustafa Söylemez yer aldı. Örgüt hiyerarşisinde Söylemez kardeşlerin altında Cengiz Şener ve tetikçi Ömer Tunç ‘örgüt yöneticisi’ sıfatıyla şemada kendisine yer buldu.