"Fatih" Keşfe Giden Yol...

Türkiye, 21 Ağustos 2020de tarihi günlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Berat Albayrakın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temeli atılan ve Başkan Erdoğanın vizyonu ile şekillenen milli enerji ve maden politikası gelişen süreçte de meyvelerini tek tek vermeye devam etti. Türkiye; daha sonra 85 ve 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi açıklayarak toplamda 540 milyar metreküplük rezerve ulaştı.