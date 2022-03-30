Fatih Özer'in Thodex vurgununda yeni gelişme! Ödeme yapılan mağdur sayısı 608'e yükseldi / 30.03.22

Son dakika bilgisine göre Türkiyede gerçekleşen en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olan Thodex kripto para vurgunuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzlaşılan mağdur sayısı her geçen gün artarken başka ülkeye geçmediği tespit edilen firari CEO Faruk Fatih Özer için babasının avukatı önemli ipuçlarında bulundu. Müvekkilinin kaçmadığını ve yurt dışına iş görüşmesine gittiğini iddia eden avukat Sevgi Erarslan, 2 bin 27 müştekiden 608inin zararını karşıladıklarını söylerken bu kişilere 28 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etti.