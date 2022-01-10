Fatih Terim ile Burak Elmas arasında neler oldu? Erman Toroğlu ayrılığın perde arkasını açıkladı / 10.01.22

Son dakika... Galatasaray flaş bir kararla Fatih Terimle yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Terim ile karşılıklı anlaşıldığı ve ayrılığın bu şekilde yaşandığı ifade edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında yaşananları ve iplerin nasıl koptuğunu açıkladı. Toroğlu, Giresunspor maçı sonrası Burak Elmas, Fatih Terime telefon açıyor. Telefonuna çıkmıyor. Bunun üzerine üç defa mesaj atıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. İş orada bitiyor. dedi.