Fatih Terim'den futbolcular için flaş istek! "Çektiğimiz zorlukları anlatın..." / 14.05.21

Son dakika haberi... Ligin son haftasına girilirken zirvedeki tek rakibi Beşiktaşla puanlarını eşitleyen Galatasarayda şampiyonluk havasına girildi. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınan haftanın ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetlerden en kritiğini 40. haftada oynanan Beşiktaş derbİsinde almıştı. 41. haftayı ise Denizlispor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, ligin son haftasına şampiyonluk havasıyla girdi. Floryada kampa giren takımda, Fatih Terimin oyunculara yönelik flaş bir istekte bulunduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...