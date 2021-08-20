'Fatih'in keşfi sonrası sıra petrole geldi! Türkiye hız kesmiyor: Trakya ve Güneydoğu'da hummalı çalışma / 20.08.21

Sabah

Türkiye, Karadeniz'in Fatihi ile Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza atarken, kamu ve özel sektör tarafından karada ve denizde hidrokarbon aramacılığı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda petrol ve doğalgaz arama ruhsat başvurusunda da pandemi öncesi döneme göre yüzde 9.4 artış yaşandı. Arama ruhsatlarının yüzde 75.7'si kamuya, yalnızca yüzde 3.1'i yabancılara aitken, arama ruhsatlarının 4'te 3'ü kara suları dışındaki münhasır ekonomik bölge için verildi.