Son dakika haberi: İstanbul Başakşehirde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle önce arkdaşı olan Ergül Madeni öldürdü. Zanlı ardından sabah saatlerinde amcasının evini bastı, yengesi Güllü Güleride vurup üst kata amcasını kızının evine çıktı. Burada da Sevim T. ve eniştesi Adem T.yi yaralayıp kaçtı. Konuyla ilgili polisin çalışması sürerken Fatihte Güven Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan sırt çantalı iki kişi kendisini durduran iki polise ateş edip kaçtı. Polisleri vuran şüphelinin Başakşehirdeki olayın faili Güven Güler olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.