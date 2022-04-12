Fatih'te skandal olay! İETT şoförü 74 yaşındaki yolcuyu darbetti: Kanlar içinde bayılmış / 12.04.22

İETT otobüslerindeki skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. Fatihte yaşanan olay tam anlamıyla şoke etti! 74 yaşındaki Kadir Şahin, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından darbedildiğini iddia etti. Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. Şoför ise hakkında idari soruşturma başlatan İETT yetkililerine verdiği ifadesinde, ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahinin kendisine küfrettiğini, ardından aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü. Dardedilen Şahinin oğlu, babasının kanlar içinde yolculuğa devam ettiğini ve sonunda bayıldığını söyledi.