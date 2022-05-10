Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Destek verdiğim için beni affedin / 10.05.22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Karadeniz gezisi muhalif kesimlerce tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Can Ataklı, İmamoğlu balonu patladı ifadelerini kullanırken, Nevşin Mengü ise yaptığı yayında İmamoğlunun saymakla bitmeyen hatalarını tek tek sıraladı. Konuyla ilgili ünlü piyanist Fazıl Say da Instagram hesabından bir video paylaşarak Ekrem İmamoğuna tepki gösterdi. Yakınları bile Ekrem İmamoğlunu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim. diyen Fazıl Say, büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve İmamoğlunu savunduğu için pişman olduğunu dile getirdi.