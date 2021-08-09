Fenerbahçe Çin'den bir transfer daha yapıyor! Vitor Pereira Süper Lig'in eski yıldızını istedi... / 09.08.21

Sabah

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde forvet için arayışlar sürüyor. Alexander Sörloth, Soares, Borja, Vedat Muriqi gibi isimler gündeme gelirken Vitor Pereira, Çin döneminde de takımında görmek istediği ismi istedi. Fenerbahçe'de Caner Erkin'in yerine Sead Kolasinac transferinin de kısa sürede bitmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...