Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları sonrası yıldız isme tepki! "Takımı 10 kişi oynattı" / 20.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Helsinki'yi 1-0 yenerken, Galatasaray ise Randers ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ve Sivasspor ise rakipleri Roma ile Kopenhag'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Murat Özbostan, İskender Günen ve Fatih Doğan temsilcilerimizin oynadıkları maçları kaleme aldı. İskender Günen, Trabzonspor'un yıldız futbolcusunun takımı 10 kişi oynattığını söylerken, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbolla ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...