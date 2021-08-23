Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum! "Dünyanın her yerinde penaltı! Fırat Aydınus ne olduğunu gördü ama..." / 23.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performansı değerlendirirken, Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu ise Antalyaspor'un penaltı beklediği çok tartışılan pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...