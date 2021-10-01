Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük" / 01.10.21

Sabah

Son dakika haberi... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Ali Gültiken alınan ağır mağlubiyetin sebeplerini kaleme aldı. Usta isimlerden Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...