Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra taraftardan Nani tezahüratı! "Mesut Özil ve Nani..." / 06.12.21

Süper Ligde Fenerbahçe dün evinde Çaykur Rizesporu 4-0 mağlup etti. Serdar Dursunun hat-trick yaptığı maçın ardından taraftarlar eski Fenerbahçeli oyuncu Luis Nani tezahüratları yaptı. Rizespor karşısında çok iyi oyun sergilendiğini dile getiren bir taraftar, sarı-lacivertli ekibin ligin birinci sırasında olması gerektiğini ifade ederek, Trabzonspor ile aramızda çok büyük puan farkı var. Bence şu an Nani lazım bizim takımımıza. Mesut Özil ile çok iyi oynayacaklarına inanıyorum. Hala gerideyiz bununla kendimizi avutmamamız lazım. dedi. İşte Fenerbahçe-Rizespor maçının ardından yaşananlar...