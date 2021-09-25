Fenerbahçe'de Mesut Özil efsanesi geri mi dönüyor? "Sorun onda değil, Vitor Pereira..." / 25.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Giresunspor maçında galibiyeti getirirken, 11.3 km koşarak da sahanın en başarılı isimlerinden biri oldu. Sarı-Lacivertli formayla 8 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Mesut Özil için "Efsane geri mi dönüyor?" sorusu gündeme geldi. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Bülent Timurlenk, dünyaca ünlü yıldızın oynadığı futbolu ve Vitor Pereira'nın Mesut'u nasıl kullanması gerektiğini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...