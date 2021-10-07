Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Avrupa'dan 4 talip var! Transferde Burak Yılmaz detayı... / 07.10.21

Sabah

Son dakika...Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 19 puan toplayan Fenerbahçe, milli araya lider olarak girdi. Sarı-lacivertli takımın bu başarısındaki en önemli faktör ise Altay Bayındır'ın kaledeki performansı oldu. Kalesinde sadece 6 gol gören genç file bekçisi şimdiden Avrupa'nın devlerini peşinde takmış durumda. Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ın formasını giydiği Lille'i yanı sıra 3 Avrupa devi daha milli kaleci için yakın takipte. Kanarya'nın Altay Bayındır için istediği bonservis bedeli ise belli oldu.