Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz / 18.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Frankfurt maçındaki oyun Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın yüzünü güldürdü. Sürekli gol arayan, yardımlaşan ve tüm enerjisini sahaya yansıtan oyuncularını kutlayan Portekizli çalıştırıcı, “Sergilediğiniz bu takım ruhu bizi zirveye taşıyacak” dedi. SABAH Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin yeni transferine övgüler yağdırarak "Bu sene onu konuşuruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Pelkas'ın penaltı pozisyonuyla ilgili de çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...