Fenomen medyum suikast davasında karar! 7 sanığa ceza yağdı / 26.10.21

Sabah

İstanbul Bayrampaşa'da kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 defa bıçaklayarak yaraladıkları, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı ise 7 defa bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme 4 sanığı toplam 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına, 3 sanığı da 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.