Ferhan Şensoy'un cenazesindeki yakışıksız konuşmaya tepki: Korsan beyanat! / 07.09.21

Sabah

Son dakika... İlker Gezici bugünkü yazısında geçtiğimiz günlerde vefat eden usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenaze törenindeki çirkin açıklamalarıyla ilgili olarak önemli bir mülakata yer verdi. Cihat Tamer'in Ferhan Şensoy'un uğurlandığı cenaze töreninde "Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapmak" sözlerini kullandığı çıkışına ilişkin usta oyuncu ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik'in tepkilerini aktardı. Birecik Tamer'in çıkışı için "Korsan beyanat" ifadelerini kullandı