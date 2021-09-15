FETÖ ile mücadelenin önemli ismiydi! Ölmeden önce son sözü ‘keşke aşı yaptırsaydım’ oldu / 15.09.21

Sabah

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin önemli isimlerinden İstanbul eski Sulh Ceza Hakimi Ekrem Er(47), koronavirüse bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Son kararname ile Karabük'e atanan Ekrem Er'in bir haftadır koronavirüs nedeniyle evinde karantinada bulunduğu, koronavirüs aşısı olmadığı, Kovid-19 nedeniyle kalp kasında yüksek tutulum olduğu öğrenildi. İkiz çocuk babası hakimin, vefatından önce bir meslektaşına, "Keşke aşı olsaymışım" sözleriyle hayıflandığı öğrenildi.