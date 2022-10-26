FETÖ’nün Antalya’daki güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan deliller örgütün 6 yılda hiçbir ders almayıp halen darbe beklentisi içinde olduğunu gün yüzüne çıkardı. Örgütün Antalya Kumluca İmamı telefonla yaptığı konuşmada “Aklıselim, sağduyulu belli başlı yerler amma sivil kanattan amma askeri kanattan birileri şöyle masaya yumruğunu vuracak gibi duruyor bana. Hükümeti indirmek ne kadar güzel olur tadından yenmez.” dedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı değerlendirmede, örgütle iltisaklı askeri kanat tarafından tekrardan bir darbe girişimi yapılması, hükümet üyelerinin yargılanması, örgütün tekrar eski gücüne kavuşmasının amaçlandığına dikkat çekildi.