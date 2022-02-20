FETÖ lideri Gülen’e en yakın isimlerdendi: Hastanede hayatını kaybetti / 20.02.22

İzmirde yakalanan ve FETÖ içinde kadim abi, irşatçı olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci 82 tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. FETÖ Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan Yusuf Bekmezci’nin cezaevinde öldüğü yalanı üzerinden algı operasyonu yapıldı. Bekmezci’nin Adli Tıp Kurumu’nun cezasının infazının hastanede devam edilmesine yönelik raporu doğrultusunda 4 Ocak’tan beri cezaevinde değil, hastanede tedavisine devam edildiği ortaya çıktı.