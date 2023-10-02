Altın Portakal skandalı ile Türkiye’nin gündemine oturan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içeren ‘Kanun Hükmü’ belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’dan gelmişti. CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, CHP’yi FETÖ ile ilişkilendirmenin akıl fukaralığı olduğunu kaydederek, Başaran’ın Kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.